Путин назвал условие возобновления экономической работы с США
Путин назвал условие возобновления экономической работы с США - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал условие возобновления экономической работы с США
Нужно политическое решение для возобновления экономической работы РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:50:00+03:00
2025-09-05T08:50:00+03:00
2025-09-05T08:54:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно политическое решение для возобновления экономической работы РФ и США, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
