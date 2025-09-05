Приангарье получит средства на реконструкцию причалов на Байкале

https://ria.ru/20250905/rekonstruktsiya-2039943718.html

ИРКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Казначейский кредит на сумму 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию причальных сооружения в поселках Байкал (Порт) и Листвянка одобрен Иркутской области на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, где представил доклад глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Глава Приангарья на заседании представил заявку на реконструкцию причальных сооружений в двух поселках на Байкале. "Иркутской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит около 3,7 млрд рублей на реконструкцию причальных сооружений в посёлках Байкал (Порт) и Листвянка. За счет этих средств выполнят проектно-изыскательские работы и первый этап строительно-монтажных работ. В частности, реконструкцию оградительного мола и зала ожидания в порту "Байкал", реконструкцию причала "Рогатка" с подъездной автодорогой, берего- и дноукрепление в районе "Рогатки". Работы будут проведены в 2026-2027 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что для реализации второго этапа планируется участие в конкурсном отборе в 2026 году. Во второй этап включена реконструкция причала, благоустройство береговой зоны и парковки автотранспорта в порту "Байкал", а также благоустройство подъездной дороги и установка залов ожидания закрытого типа у причала "Рогатка". В случае одобрения заявки работы проведут до 2030 года. Реконструкция причалов станет частью реализации федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", включенного в национальный проект "Туризм и гостеприимство". По словам Игоря Кобзева, реализация проекта позволит привести в нормативное состояние порты и причальные сооружения в туристической зоне. Повысить их пропускную способность, создать необходимую инфраструктуру с учетом ввода в эксплуатацию крупных круизных судов. Но в первую очередь это создаст комфортные условия для жителей поселка Байкал, для которых водный транспорт – жизненная необходимость. Общая численность населения территорий, прилегающих к причальным сооружениям, составляет 7,6 тысячи человек. В начале августа штаб правительственной комиссии по региональному развитию одобрил также заявку Иркутской области на казначейский инфраструктурный кредит в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Регион получит более 2 миллиардов рублей на строительство канализационного коллектора на Байкальском тракте и реконструкцию и техническое перевооружение Ершовского водозабора.

