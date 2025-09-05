https://ria.ru/20250905/razvitie-2039942940.html

ПСБ и КРДВ будут сотрудничать для развития Дальнего Востока и Арктики

ПСБ и КРДВ будут сотрудничать для развития Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 05.09.2025

ПСБ и КРДВ будут сотрудничать для развития Дальнего Востока и Арктики

05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Банк ПСБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие дальневосточного региона и сухопутных территорий Арктической зоны, сообщает пресс-служба банка. Подписи под соглашением поставили заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев. Стороны договорились о дальнейшем развитии банковской инфраструктуры и внедрении современных финансовых технологий в регионах. Также банк и корпорация будут расширять систему кредитования бизнеса, реализовывать инфраструктурные проекты, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и поддерживать федеральные программы по обеспечению россиян жильем. "Дальний Восток и Арктика имеют стратегическое значение для развития России, и ПСБ продолжит инвестировать в социальные проекты и трансформацию рынка банковского обслуживания в этих приоритетных для страны регионах. Совместные с КРДВ инициативы будут охватывать направления, связанные с повышением доступности банковских услуг, развитием жилищного строительства, поддержкой малого и среднего предпринимательства и ростом уровня финансовой грамотности жителей дальневосточных и арктических регионов", — сказал Макеев. Как сообщил Запрягаев, корпорация нацелена на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах Дальнего Востока и Арктики, в том числе на помощь в привлечении финансирования. "Сотрудничество с ПСБ также позволит предложить жителям макрорегиона выгодные финансовые продукты и программы. Подписанное соглашение — это важный шаг к повышению эффективности бизнеса и созданию комфортных условий для жизни на Дальнем Востоке и в Арктике", — отметил Запрягаев, его слова приводятся на сайте корпорации.

