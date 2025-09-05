https://ria.ru/20250905/razvitie-2039851013.html

Путин призвал разработать стратегию развития ДФО до 2036 года

Важен системный подход в развитии Дальнего Востока, нужна стратегия развития региона до 2036 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:01:00+03:00

экономика

владимир путин

дальний восток

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_350:58:2675:1366_1920x0_80_0_0_4283af08904ec4134c1dbc20ae2fed53.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важен системный подход в развитии Дальнего Востока, нужна стратегия развития региона до 2036 года, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Конечно, в этой работе важен системный, комплексный подход, способность смотреть вперед, видеть перспективы, ставить большие цели и просчитывать планы по их достижению. Поэтому по итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года", - сказал российский лидер на пленарном заседании.Путин отметил, что работа на Дальнем Востоке и в Арктике не только ведется большая, но и предстоит большая.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

2025

Варвара Скокшина

