https://ria.ru/20250905/razgovor-2039880152.html

Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом

Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом - РИА Новости, 05.09.2025

Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом

Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:12:00+03:00

2025-09-05T09:12:00+03:00

2025-09-05T12:03:00+03:00

владимир путин

в мире

европа

сша

россия

дональд трамп

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было. Собственно, мне сложновато было это делать, я только что из Китая приехал, здесь нахожусь", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039880002.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025