Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом
09:12 05.09.2025 (обновлено: 12:03 05.09.2025)
Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом
Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было. Собственно, мне сложновато было это делать, я только что из Китая приехал, здесь нахожусь", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было. Собственно, мне сложновато было это делать, я только что из Китая приехал, здесь нахожусь", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
