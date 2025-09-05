https://ria.ru/20250905/razgovor-2039880152.html
Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом
Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговора с президентом США Дональдом Трампом после консультаций в Европе не было, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было. Собственно, мне сложновато было это делать, я только что из Китая приехал, здесь нахожусь", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
