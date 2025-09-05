Рейтинг@Mail.ru
22:37 05.09.2025 (обновлено: 22:45 05.09.2025)
Путин рассказал о перспективах двигателя ПД-26
Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:37:00+03:00
2025-09-05T22:45:00+03:00
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Макет двигателя РД-171МВ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей
Вчера, 22:44
 
