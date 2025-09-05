https://ria.ru/20250905/putin-2040109121.html

Путин рассказал о перспективах двигателя ПД-26

Путин рассказал о перспективах двигателя ПД-26 - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о перспективах двигателя ПД-26

Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:37:00+03:00

2025-09-05T22:37:00+03:00

2025-09-05T22:45:00+03:00

владимир путин

россия

самара

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

https://ria.ru/20250905/putin-2040110740.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, самара, в мире