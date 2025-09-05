https://ria.ru/20250905/putin-2040108488.html

Путин заявил о росте числа поставленных авиадвигателей

Путин заявил о росте числа поставленных авиадвигателей - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил о росте числа поставленных авиадвигателей

За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:35:00+03:00

2025-09-05T22:35:00+03:00

2025-09-05T22:50:00+03:00

владимир путин

россия

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:155:3048:1871_1920x0_80_0_0_62f5763c7c3a29879033a7ea6651bf8b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин."Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

https://ria.ru/20250905/putin-2040111049.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, самара