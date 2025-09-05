https://ria.ru/20250905/putin-2040108488.html
Путин заявил о росте числа поставленных авиадвигателей
За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин."Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
