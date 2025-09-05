Путин заявил о росте числа поставленных авиадвигателей

Рейтинг@Mail.ru
22:35 05.09.2025 (обновлено: 22:50 05.09.2025)
владимир путин
россия
самара
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин."Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
владимир путин, россия, самара
Владимир Путин, Россия, Самара
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Владимир ПутинРоссияСамара
 
 
