https://ria.ru/20250905/putin-2039945278.html
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:56:00+03:00
2025-09-05T11:56:00+03:00
2025-09-05T11:56:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
владимир солодов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039938045_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_d2e9f002e5597679d26dac707b2b5a83.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в результате землетрясения. Солодов в ходе встречи доложил, что в результате землетрясения, которое случилось в июле, не было серьезных разрушений, но около 1400 зданий получили различные повреждения. Это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского, заметил Солодов. "Прилично", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039592062.html
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039938045_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_afdebfc1f30f5da14bbd6c7ab1afdbc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка, владимир солодов, владимир путин
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, Владимир Путин
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
Путин назвал повреждения зданий в Петропавловске-Камчатского приличными