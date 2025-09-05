Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
11:56 05.09.2025
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в... РИА Новости, 05.09.2025
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
владимир солодов
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в результате землетрясения. Солодов в ходе встречи доложил, что в результате землетрясения, которое случилось в июле, не было серьезных разрушений, но около 1400 зданий получили различные повреждения. Это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского, заметил Солодов. "Прилично", - сказал Путин.
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка, владимир солодов, владимир путин
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, Владимир Путин
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке

Путин назвал повреждения зданий в Петропавловске-Камчатского приличными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в результате землетрясения.
Солодов в ходе встречи доложил, что в результате землетрясения, которое случилось в июле, не было серьезных разрушений, но около 1400 зданий получили различные повреждения. Это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского, заметил Солодов.
"Прилично", - сказал Путин.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Солодов рассказал о восстановлении Камчатки после землетрясения
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчаткаВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
