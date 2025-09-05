https://ria.ru/20250905/putin-2039945278.html

Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке

Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:56:00+03:00

2025-09-05T11:56:00+03:00

2025-09-05T11:56:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

камчатка

владимир солодов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039938045_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_d2e9f002e5597679d26dac707b2b5a83.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым назвал приличными объемы повреждения зданий Петропавловска-Камчатского в результате землетрясения. Солодов в ходе встречи доложил, что в результате землетрясения, которое случилось в июле, не было серьезных разрушений, но около 1400 зданий получили различные повреждения. Это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского, заметил Солодов. "Прилично", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039592062.html

петропавловск-камчатский

россия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка, владимир солодов, владимир путин