https://ria.ru/20250905/putin-2039908992.html
Путин предложил задействовать инфоплатформы для закупок в сфере образования
Путин предложил задействовать инфоплатформы для закупок в сфере образования - РИА Новости, 05.09.2025
Путин предложил задействовать инфоплатформы для закупок в сфере образования
Президент России Владимир Путин предложил задействовать инфраструктуру информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:26:00+03:00
2025-09-05T10:26:00+03:00
2025-09-05T10:26:00+03:00
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил задействовать инфраструктуру информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. "В июне на Петербургском экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущества электронных маркетплейсов. В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039903863.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_268:1322:2047:2656_1920x0_80_0_0_35b4bafdb829225d6436cade7b389080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин предложил задействовать инфоплатформы для закупок в сфере образования
Путин предложил задействовать ИТ-платформы для госзакупок в сфере образования