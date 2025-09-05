https://ria.ru/20250905/putin-2039908992.html

Путин предложил задействовать инфоплатформы для закупок в сфере образования

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил задействовать инфраструктуру информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. "В июне на Петербургском экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущества электронных маркетплейсов. В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

