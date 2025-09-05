Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах по развитию перелетов на Дальнем Востоке
09:25 05.09.2025
Путин рассказал о планах по развитию перелетов на Дальнем Востоке
Путин рассказал о планах по развитию перелетов на Дальнем Востоке
Правительство России имеет много планов по развитию внутренних перелетов на Дальнем Востоке, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительство России имеет много планов по развитию внутренних перелетов на Дальнем Востоке, сообщил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Много здесь планов есть у правительства, у минторга, у предприятий наших", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о развитии внутренних перелетов на Дальнем Востоке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассказал о планах по развитию перелетов на Дальнем Востоке

Путин: у правительства много планов по развитию внутренних перелетов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительство России имеет много планов по развитию внутренних перелетов на Дальнем Востоке, сообщил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Много здесь планов есть у правительства, у минторга, у предприятий наших", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о развитии внутренних перелетов на Дальнем Востоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке
