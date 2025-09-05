Рейтинг@Mail.ru
10:23 05.09.2025 (обновлено: 10:54 05.09.2025)
Путин отметил программы развития ВЭБ, способствующие росту числа туристов
россия
дальний восток
сахалин
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил программы развития ВЭБ, которые позволят практически удвоить количество туристов на Дальнем Востоке в течение 10 лет. "В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, в том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места. В этой связи отмечу инициативу корпорации ВЭБ России. Подготовлены мастер-планы развития 12 новых всесезонных курортов в Приморье, Сахалине и Камчатке, что позволит в течение 10 лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, дальний восток, сахалин, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика
Россия, Дальний Восток, Сахалин, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил программы развития ВЭБ, которые позволят практически удвоить количество туристов на Дальнем Востоке в течение 10 лет.
"В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, в том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места. В этой связи отмечу инициативу корпорации ВЭБ России. Подготовлены мастер-планы развития 12 новых всесезонных курортов в Приморье, Сахалине и Камчатке, что позволит в течение 10 лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияДальний ВостокСахалинВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
