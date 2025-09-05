https://ria.ru/20250905/putin-2039907332.html
Путин отметил программы развития ВЭБ, способствующие росту числа туристов
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил программы развития ВЭБ, которые позволят практически удвоить количество туристов на Дальнем Востоке в течение 10 лет. "В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, в том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места. В этой связи отмечу инициативу корпорации ВЭБ России. Подготовлены мастер-планы развития 12 новых всесезонных курортов в Приморье, Сахалине и Камчатке, что позволит в течение 10 лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
