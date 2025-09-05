https://ria.ru/20250905/putin-2039906395.html
Путин пообещал сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке
Путин пообещал сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин пообещал сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке
Условия для действующих инвесторов ТОР на Дальнем Востоке будут сохранены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:20:00+03:00
2025-09-05T10:20:00+03:00
2025-09-05T10:20:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fdfa8bf830c7926336c4679cfda0b0de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Условия для действующих инвесторов ТОР на Дальнем Востоке будут сохранены, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, при запуске единого преференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039904402.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f9044044f2836e8bc0a999ad8eecb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин пообещал сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке
Путин пообещал на ВЭФ сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке