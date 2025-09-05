Путин пообещал сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке

https://ria.ru/20250905/putin-2039906395.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Условия для действующих инвесторов ТОР на Дальнем Востоке будут сохранены, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, при запуске единого преференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

