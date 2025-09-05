https://ria.ru/20250905/putin-2039906160.html

Путин рассказал, как улучшить снабжение регионов крабом

Чтобы улучшить снабжение регионов РФ крабом, нужно решать вопросы логистики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:30:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Чтобы улучшить снабжение регионов РФ крабом, нужно решать вопросы логистики, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для того, чтобы улучшить или увеличить снабжение этим продуктом (крабом - ред.) в российские регионы, здесь нужно решать прежде всего вопросы логистики", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

2025

Варвара Скокшина

Новости

