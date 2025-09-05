https://ria.ru/20250905/putin-2039903703.html

Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"До конца текущего десятилетия в рамках дальневосточных и арктических мастер-планов предстоит ввести ещё более 600 объектов. В их создании важно применять рядовые решения как в проектировании, так и в строительстве", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

