Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 05.09.2025 (обновлено: 10:12 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039903703.html
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике
В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:58:00+03:00
2025-09-05T10:12:00+03:00
дальний восток
арктика
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:438:2861:2047_1920x0_80_0_0_de1df3d892d1eb9e9385e06d5babb4b6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"До конца текущего десятилетия в рамках дальневосточных и арктических мастер-планов предстоит ввести ещё более 600 объектов. В их создании важно применять рядовые решения как в проектировании, так и в строительстве", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039903352.html
дальний восток
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0f28b0c4b8b84753fd771824e6d9499e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, арктика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика
Дальний Восток, Арктика, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике

Путин: в рамках мастер-планов в ДФО и Арктике предстоит ввести еще 600 объектов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"До конца текущего десятилетия в рамках дальневосточных и арктических мастер-планов предстоит ввести ещё более 600 объектов. В их создании важно применять рядовые решения как в проектировании, так и в строительстве", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин призвал сохранить устойчивость в традиционных отраслях ДФО
10:11
 
Дальний ВостокАрктикаРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала