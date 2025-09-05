https://ria.ru/20250905/putin-2039903703.html
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике
В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:58:00+03:00
2025-09-05T07:58:00+03:00
2025-09-05T10:12:00+03:00
дальний восток
арктика
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:438:2861:2047_1920x0_80_0_0_de1df3d892d1eb9e9385e06d5babb4b6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"До конца текущего десятилетия в рамках дальневосточных и арктических мастер-планов предстоит ввести ещё более 600 объектов. В их создании важно применять рядовые решения как в проектировании, так и в строительстве", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039903352.html
дальний восток
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0f28b0c4b8b84753fd771824e6d9499e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, арктика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика
Дальний Восток, Арктика, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Путин рассказал о программе мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике
Путин: в рамках мастер-планов в ДФО и Арктике предстоит ввести еще 600 объектов