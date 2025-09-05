https://ria.ru/20250905/putin-2039902892.html
Деньги не главное, считает Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Деньги - всегда важная вещь, но это не самое главное, считает президент РФ Владимир Путин. "Деньги - всегда важная вещь, но не самая главная. Самое главное – это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
