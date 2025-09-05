https://ria.ru/20250905/putin-2039891039.html
Путин призвал обеспечить мягкую посадку российской экономики
Путин призвал обеспечить мягкую посадку российской экономики - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал обеспечить мягкую посадку российской экономики
Нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:42:00+03:00
2025-09-05T09:42:00+03:00
2025-09-05T09:45:00+03:00
россия
экономика
владивосток
вэф-2025
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России, сообщил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31514928ff7debb87d705dfbcc887634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владивосток, вэф-2025, дальневосточный федеральный университет, владимир путин
Россия, Экономика, Владивосток, ВЭФ-2025, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить мягкую посадку российской экономики
Путин призвал обеспечить мягкую и спокойную посадку российской экономики