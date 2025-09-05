https://ria.ru/20250905/putin-2039889543.html
Кредитование в России не остановилось, заявил Путин
05.09.2025
Кредитование в России не остановилось, заявил Путин
Кредитование в России не остановилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Кредитование в России не остановилось, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы "Сбера" - ред.) спросите: "Остановилось кредитование?". Нет. Темпы снизились", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Кредитование в России не остановилось, заявил Путин
