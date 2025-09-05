https://ria.ru/20250905/putin-2039889186.html
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Грефом
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с главой "Сбера" Германом Грефом.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нет. Он знает, мы с ним постоянно в контакте", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопро,с согласен ли он с высказыванием Грефа о технической стагнации российской экономики.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
