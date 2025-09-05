Путин поручил утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития в России индустрии редкоземельных металлов.
"Полгода назад, в феврале, мы договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года", — сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Глава государства отметил, что система учета запасов редкоземельных металлов налажена и по мере развития технологий их можно извлекать и эффективно использовать.
Он также подчеркнул необходимость внедрения передовых технологий обогащения руды таких металлов и стимулирования спроса на них на новых производствах.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.