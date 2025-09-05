Путин пообещал наращивать возможности по распределению морепродуктов

https://ria.ru/20250905/putin-2039886695.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет наращивать возможности по распределению морепродуктов во все регионы страны. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы сейчас уделяем этому серьезное внимание и будем наращивать возможности по распределению этих продуктов морских, в том числе и краба, во все регионы Российской Федерации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

