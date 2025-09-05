https://ria.ru/20250905/putin-2039886695.html
Путин пообещал наращивать возможности по распределению морепродуктов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет наращивать возможности по распределению морепродуктов во все регионы страны. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет наращивать возможности по распределению морепродуктов во все регионы страны. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы сейчас уделяем этому серьезное внимание и будем наращивать возможности по распределению этих продуктов морских, в том числе и краба, во все регионы Российской Федерации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
