https://ria.ru/20250905/putin-2039883427.html
Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин
Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин
Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T09:24:00+03:00
украина
россия
нато
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается вопросов безопасности - это другое дело. Тот же (бывший - ред.) президент (Украины Виктор - ред.) Янукович, председатель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
https://ria.ru/20250905/voprosy-2039880907.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31514928ff7debb87d705dfbcc887634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, нато, владимир путин, вэф-2025
Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин
Путин: втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы РФ в сфере безопасности