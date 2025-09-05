Рейтинг@Mail.ru
Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
09:20 05.09.2025 (обновлено: 09:24 05.09.2025)
Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин
украина
россия
нато
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Что касается вопросов безопасности - это другое дело. Тот же (бывший - ред.) президент (Украины Виктор - ред.) Янукович, председатель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
украина
россия
украина, россия, нато, владимир путин, вэф-2025
Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается вопросов безопасности - это другое дело. Тот же (бывший - ред.) президент (Украины Виктор - ред.) Янукович, председатель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
УкраинаРоссияНАТОВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
