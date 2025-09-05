Втягивание Украины в НАТО затрагивает интересы России, заявил Путин

https://ria.ru/20250905/putin-2039883427.html

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается вопросов безопасности - это другое дело. Тот же (бывший - ред.) президент (Украины Виктор - ред.) Янукович, председатель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.

украина, россия, нато, владимир путин, вэф-2025