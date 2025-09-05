https://ria.ru/20250905/putin-2039878789.html

Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом

Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом - РИА Новости, 05.09.2025

Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыт к разговорам с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:08:00+03:00

2025-09-05T09:08:00+03:00

2025-09-05T10:17:00+03:00

владимир путин

вэф-2025

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039881237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a7c9d2798ea0cdb0c5b1b57c6999eb6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыт к разговорам с президентом США Дональдом Трампом.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Он (Дональд Трамп – ред.) знает, что я открыт к этим разговорам. И он тоже", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039880002.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о готовности к разговорам с Трампом Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом, а также заявил о договоренности с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры 2025-09-05T09:08 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вэф-2025, россия, сша, дональд трамп