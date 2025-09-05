Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 05.09.2025 (обновлено: 10:17 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039878789.html
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом - РИА Новости, 05.09.2025
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыт к разговорам с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:08:00+03:00
2025-09-05T10:17:00+03:00
владимир путин
вэф-2025
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039881237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a7c9d2798ea0cdb0c5b1b57c6999eb6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыт к разговорам с президентом США Дональдом Трампом.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Он (Дональд Трамп – ред.) знает, что я открыт к этим разговорам. И он тоже", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039880002.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о готовности к разговорам с Трампом
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом, а также заявил о договоренности с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры
2025-09-05T09:08
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039881237_393:0:1833:1080_1920x0_80_0_0_d16d4bd8e4e36c073107a5407c513259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вэф-2025, россия, сша, дональд трамп
Владимир Путин, ВЭФ-2025, Россия, США, Дональд Трамп
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом

Путин заявил о своей открытости к разговорам с Трампом

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыт к разговорам с президентом США Дональдом Трампом.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Он (Дональд Трамп – ред.) знает, что я открыт к этим разговорам. И он тоже", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом
09:11
 
Владимир ПутинВЭФ-2025РоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала