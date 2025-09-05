https://ria.ru/20250905/putin-2039878789.html
Путин сообщил, что открыт к разговорам с Трампом
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыт к разговорам с президентом США Дональдом Трампом.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Он (Дональд Трамп – ред.) знает, что я открыт к этим разговорам. И он тоже", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
