Развитие ДФО должно способствовать росту доходов людей, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока и Арктики должно вести к повышению благополучия людей и их доходов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей, их доходов, к структурному изменению занятости в пользу квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
