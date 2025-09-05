Россия никому не вставляет палки в колеса, заявил Путин

https://ria.ru/20250905/putin-2039872542.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия никому не вставляет "палки в колеса", заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это не ко мне вопросы. Мы никаких "палок", ничего не вставляем ни в какие "колёса", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос ведущей о том, что "вставляет палки в колеса" в начало работы РФ, США и Китая в трехстороннем формате на арктических месторождениях.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
