https://ria.ru/20250905/putin-2039872542.html

Россия никому не вставляет палки в колеса, заявил Путин

Россия никому не вставляет палки в колеса, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Россия никому не вставляет палки в колеса, заявил Путин

Россия никому не вставляет "палки в колеса", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:50:00+03:00

2025-09-05T08:50:00+03:00

2025-09-05T09:06:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия никому не вставляет "палки в колеса", заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это не ко мне вопросы. Мы никаких "палок", ничего не вставляем ни в какие "колёса", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос ведущей о том, что "вставляет палки в колеса" в начало работы РФ, США и Китая в трехстороннем формате на арктических месторождениях.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039872764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия