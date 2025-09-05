https://ria.ru/20250905/putin-2039864016.html
Путин назвал внутренний рынок ориентиром для угольной отрасли России
Путин назвал внутренний рынок ориентиром для угольной отрасли России
россия
владимир путин
вэф-2025
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия должна ориентировать свою угольную отрасль на внутренний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вы сказали про угольщиков,... у которых нелегкие времена. Да, они нелегкие в том смысле, что... размеры нашей угольнодобывающей промышленности большие, и конъюнктура на внешних рынках изменилась, но мы в значительной степени должны ориентировать на себя, на внутренние потребности и на внутренний рынок", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
россия, владимир путин, вэф-2025, экономика
Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025, Экономика
