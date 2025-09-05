https://ria.ru/20250905/putin-2039864016.html

Путин назвал внутренний рынок ориентиром для угольной отрасли России

Путин назвал внутренний рынок ориентиром для угольной отрасли России - РИА Новости, 05.09.2025

Путин назвал внутренний рынок ориентиром для угольной отрасли России

Россия должна ориентировать свою угольную отрасль на внутренний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:29:00+03:00

2025-09-05T08:29:00+03:00

2025-09-05T08:37:00+03:00

россия

владимир путин

вэф-2025

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_350:58:2675:1366_1920x0_80_0_0_4283af08904ec4134c1dbc20ae2fed53.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия должна ориентировать свою угольную отрасль на внутренний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вы сказали про угольщиков,... у которых нелегкие времена. Да, они нелегкие в том смысле, что... размеры нашей угольнодобывающей промышленности большие, и конъюнктура на внешних рынках изменилась, но мы в значительной степени должны ориентировать на себя, на внутренние потребности и на внутренний рынок", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039867124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вэф-2025, экономика