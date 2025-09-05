https://ria.ru/20250905/putin-2039863382.html

Для применения запасов угля нужны современные технологии, заявил Путин

Чтобы эффективно применять запасы угля, нужны современные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Чтобы эффективно применять запасы угля, нужны современные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> Путин отметил, что в России большие запасы угля."Но для того, чтобы их применять, применять эффективно, найти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. Вот над этим нужно прежде всего работать", - сказал президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

