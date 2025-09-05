https://ria.ru/20250905/putin-2039858718.html
Путин: Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с другими странами
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать с ней связи, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы никогда не отказывались от сотрудничества с теми, кто хочет работать с нами, в других странах", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
