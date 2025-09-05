https://ria.ru/20250905/putin-2039855721.html
Путин отметил общие ценности и интересы России и Китая
Путин отметил общие ценности и интересы России и Китая - РИА Новости, 05.09.2025
Путин отметил общие ценности и интересы России и Китая
У Москвы и Пекина общие интересы, подходы и традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У Москвы и Пекина общие интересы, подходы и традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас (России и Китая - ред.) много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть, традиционные, хочу подчеркнуть", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
