Экономики России и Китая дополняют друг друга, заявил Путин
Экономики России и Китая дополняют друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Экономики России и Китая дополняют друг друга, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:08:00+03:00
2025-09-05T08:08:00+03:00
2025-09-05T08:21:00+03:00
владимир путин
россия
китай
владивосток
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Наши экономики (России и Китая – ред.) дополняют друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
россия
китай
владивосток
Новости
ru-RU
владимир путин, россия, китай, владивосток, вэф-2025
Владимир Путин, Россия, Китай, Владивосток, ВЭФ-2025
Экономики России и Китая дополняют друг друга, заявил Путин
Путин назвал экономики Китая и России взаимодополняющими