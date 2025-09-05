https://ria.ru/20250905/putin-2039854444.html
Путин оценил отношения России и Вьетнама
Путин оценил отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 05.09.2025
Путин оценил отношения России и Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Вьетнама особыми на протяжении десятилетий.
2025-09-05T08:07:00+03:00
2025-09-05T08:07:00+03:00
2025-09-05T08:34:00+03:00
владимир путин
россия
вьетнам
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Вьетнама особыми на протяжении десятилетий.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Есть небольшие страны, но быстро развивающиеся, такие как Малайзия, тоже Таиланд, Вьетнам, с которым у нас особые отношения на протяжении десятилетий", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия
вьетнам
Путин оценил отношения России и Вьетнама
