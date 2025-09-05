Путин пригласил зарубежных предпринимателей воспользоваться ТОР

https://ria.ru/20250905/putin-2039852027.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил зарубежных предпринимателей воспользоваться инструментами Территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Приглашаем воспользоваться этой новой возможностью всех заинтересованных наших партнеров", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
