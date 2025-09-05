https://ria.ru/20250905/putin-2039851842.html
Путин пригласил желающих к работе на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия открыта для всех, кто готов участвовать в работе на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике, ведется большая и предстоит большая. И хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим иностранным друзьям. Мы, уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
