https://ria.ru/20250905/putin-2039851842.html

Путин пригласил желающих к работе на Дальнем Востоке

Путин пригласил желающих к работе на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин пригласил желающих к работе на Дальнем Востоке

Россия открыта для всех, кто готов участвовать в работе на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:03:00+03:00

2025-09-05T08:03:00+03:00

2025-09-05T08:34:00+03:00

дальний восток

россия

арктика

вэф-2025

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия открыта для всех, кто готов участвовать в работе на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике, ведется большая и предстоит большая. И хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим иностранным друзьям. Мы, уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039856603.html

дальний восток

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, россия, арктика, вэф-2025, владимир путин, экономика