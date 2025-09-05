https://ria.ru/20250905/putin-2039849449.html

Путин заявил о формировании условий для получения знаний на Дальнем Востоке

Путин заявил о формировании условий для получения знаний на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил о формировании условий для получения знаний на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет формировать все условия для получения качественных, современных знаний на Дальнем Востоке. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:58:00+03:00

2025-09-05T07:58:00+03:00

2025-09-05T07:58:00+03:00

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет формировать все условия для получения качественных, современных знаний на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Словом, будем формировать все условия для получения качественных, современных знаний. И условий соответствующих", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039848073.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025