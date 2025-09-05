https://ria.ru/20250905/putin-2039849449.html
Путин заявил о формировании условий для получения знаний на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет формировать все условия для получения качественных, современных знаний на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Словом, будем формировать все условия для получения качественных, современных знаний. И условий соответствующих", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
