Путин призвал добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников - РИА Новости, 05.09.2025
07:57 05.09.2025
Путин призвал добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно добиться уверенного роста качества жизни жителей Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно добиться уверенного роста качества жизни жителей Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о переломе оттока населения с Дальнего Востока
07:55
 
