Путин предложил проработать планы развития Восточной биржи
Президент России Владимир Путин предложил проработать планы дальнейшего развития Восточной биржи. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проработать планы дальнейшего развития Восточной биржи. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас уже действует Восточная биржа, по сути, Дальневосточный фондовый центр. Предлагаю проработать планы его дальнейшего развития, включая финансовые каналы, регуляторную базу, стимулы для размещения корпоративных акций", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
