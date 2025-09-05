https://ria.ru/20250905/putin-2039845277.html
Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики
Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что рассчитывает, что правительство и регионы уделят... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что рассчитывает, что правительство и регионы уделят внимание развитию малых и крупных гидроэлектростанций (ГЭС). О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Естественно, что для развития гидроэнергетики требуются серьезные капиталовложения. Поручения на этот счет давались. Рассчитываю, что правительство, коллеги в регионах продолжат уделять особое внимание развитию малых и крупных ГЭС, причем подчеркну, речь в данном случае идет не только об экономической составляющей, неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращением паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и поселков", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики
