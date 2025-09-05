https://ria.ru/20250905/putin-2039845277.html

Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики

Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о поручениях в области развития гидроэнергетики

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что рассчитывает, что правительство и регионы уделят... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:47:00+03:00

2025-09-05T07:47:00+03:00

2025-09-05T07:48:00+03:00

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что рассчитывает, что правительство и регионы уделят внимание развитию малых и крупных гидроэлектростанций (ГЭС). О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Естественно, что для развития гидроэнергетики требуются серьезные капиталовложения. Поручения на этот счет давались. Рассчитываю, что правительство, коллеги в регионах продолжат уделять особое внимание развитию малых и крупных ГЭС, причем подчеркну, речь в данном случае идет не только об экономической составляющей, неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращением паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и поселков", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039844452.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет