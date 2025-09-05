https://ria.ru/20250905/putin-2039844231.html

Путин заявил о востребованности индустриальных парков на Дальнем Востоке

Путин заявил о востребованности индустриальных парков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил о востребованности индустриальных парков на Дальнем Востоке

Индустриальные парки на Дальнем Востоке будут востребованы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:45:00+03:00

2025-09-05T07:45:00+03:00

2025-09-05T07:52:00+03:00

дальний восток

владимир путин

вэф-2025

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Индустриальные парки на Дальнем Востоке будут востребованы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 году в России будет открыто не менее 100 промышленных бизнес- и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями. Не менее 10 таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны. Уверен, их современные инфраструктуры и возможности будут востребованы компаниями, которые находятся на старте своих проектов и реализуют перспективные начинания", - отметил президент.Президент подчеркнул, что технопарки будут востребованы у компаний, которые планируют выпускать продукцию, призванную заместить иностранные аналоги. Речь, в частности, идет про строительные материалы, медицинское оборудование, транспортную технику.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039846761.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, владимир путин, вэф-2025, россия, экономика