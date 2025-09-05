Путин заявил о востребованности индустриальных парков на Дальнем Востоке

https://ria.ru/20250905/putin-2039844231.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Индустриальные парки на Дальнем Востоке будут востребованы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 году в России будет открыто не менее 100 промышленных бизнес- и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями. Не менее 10 таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны. Уверен, их современные инфраструктуры и возможности будут востребованы компаниями, которые находятся на старте своих проектов и реализуют перспективные начинания", - отметил президент.Президент подчеркнул, что технопарки будут востребованы у компаний, которые планируют выпускать продукцию, призванную заместить иностранные аналоги. Речь, в частности, идет про строительные материалы, медицинское оборудование, транспортную технику.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
