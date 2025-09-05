https://ria.ru/20250905/putin-2039843771.html

Путин рассказал о требованиях к современным центры судостроения

Путин рассказал о требованиях к современным центры судостроения - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о требованиях к современным центры судостроения

Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов - от буксиров до балкеров и сверхмощных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:44:00+03:00

2025-09-05T07:44:00+03:00

2025-09-05T07:44:00+03:00

дальневосточный федеральный университет

владивосток

россия

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_0:145:3366:2038_1920x0_80_0_0_c306d475eb2a8b640c63b6972c03e7da.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов - от буксиров до балкеров и сверхмощных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это создание современных центров судостроения. Они должны будут выпускать всю линейку судов для работы на маршруте - от буксировки и судов снабжения до балкеров и газовозов ледового класса, а также сверхмощных ледоколов", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039843210.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальневосточный федеральный университет, владивосток, россия, владимир путин, вэф-2025