Путин рассказал о требованиях к современным центры судостроения
Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов - от буксиров до балкеров и сверхмощных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
дальневосточный федеральный университет
владивосток
россия
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов - от буксиров до балкеров и сверхмощных ледоколов, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это создание современных центров судостроения. Они должны будут выпускать всю линейку судов для работы на маршруте - от буксировки и судов снабжения до балкеров и газовозов ледового класса, а также сверхмощных ледоколов", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
россия
