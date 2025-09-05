https://ria.ru/20250905/putin-2039843210.html

Работа трансарктического коридора должна быть постоянной, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России предстоит не только прокладывать надежные и безопасные морские маршруты в Арктике, но и выйти на круглосуточную работу трансарктического транспортного коридора, сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Всё должно работать в единой системе. Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу трансарктического коридора. Впереди и работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систему обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке", - сказал президент. Он добавил, что накануне был открыт мультимодальный комплекс "Артем" в Приморском крае, который, по словам президента, должен повысить эффективность северного завоза.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

