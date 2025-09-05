https://ria.ru/20250905/putin-2039842095.html
Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке
2025-09-05T07:40:00+03:00
2025-09-05T07:40:00+03:00
2025-09-05T07:49:00+03:00
вэф-2025
дальний восток
владимир путин
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_350:58:2675:1366_1920x0_80_0_0_4283af08904ec4134c1dbc20ae2fed53.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке должен быть дан "зеленый свет" новациям.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса, они должны давать зеленый свет новациям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039845936.html
дальний восток
россия
владивосток
вэф-2025, дальний восток, владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет
