Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке должен быть дан "зеленый свет" новациям.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса, они должны давать зеленый свет новациям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

