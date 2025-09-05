Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
07:40 05.09.2025 (обновлено: 07:49 05.09.2025)
Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке
Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке должен быть дан "зеленый свет" новациям. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке должен быть дан "зеленый свет" новациям.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса, они должны давать зеленый свет новациям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин призвал дать "зеленый свет" новациям на Дальнем Востоке

Путин: необходимо дать зеленый свет новациям на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке должен быть дан "зеленый свет" новациям.
"Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса, они должны давать зеленый свет новациям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин призвал осваивать ДФО с применением современных технологий
07:49
 
