Песков допустил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Владимир Путин может приехать на чемпионат мира по футболу в США в случае приглашения от президента страны Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что может позвать своего российского коллегу Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.
"Почему бы и нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном приезде Путина на чемпионат мира, если получит приглашение от Трампа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
