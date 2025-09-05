https://ria.ru/20250905/putin-2039839449.html
Путин призвал использовать потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать огромный потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы, потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться, соответственно нужно так планировать ввод мощностей, чтобы они отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и, конечно, об использовании огромного потенциала гидроэнергетики. На реках Дальнего Востока уже используются и должны строиться электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
россия
владивосток
