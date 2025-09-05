https://ria.ru/20250905/putin-2039839449.html

Путин призвал использовать потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке

Путин призвал использовать потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин призвал использовать потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать огромный потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:34:00+03:00

2025-09-05T07:34:00+03:00

2025-09-05T08:00:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать огромный потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы, потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться, соответственно нужно так планировать ввод мощностей, чтобы они отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и, конечно, об использовании огромного потенциала гидроэнергетики. На реках Дальнего Востока уже используются и должны строиться электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039836719.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025