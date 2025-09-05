https://ria.ru/20250905/putin-2039839202.html
Путин рассказал о значимости Трансарктического коридора для бизнеса
Путин рассказал о значимости Трансарктического коридора для бизнеса - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о значимости Трансарктического коридора для бизнеса
Трансарктический коридор должен открыть новые возможности для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Трансарктический коридор должен открыть новые возможности для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Трансарктический коридор должен работать, в первую очередь, в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
