Портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились, заявил Путин
2025-09-05T07:29:00+03:00
2025-09-05T07:29:00+03:00
2025-09-05T07:33:00+03:00
дальний восток
экономика
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
владимир путин
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились за прошедшие 10 лет, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"За последние 10 лет портовые мощности в регионе фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 миллионов тонн груза в год", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
