07:29 05.09.2025 (обновлено: 07:33 05.09.2025)
Портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились, заявил Путин
дальний восток
экономика
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
владимир путин
владивосток
дальний восток, экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, владимир путин, владивосток
Дальний Восток, Экономика, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Владимир Путин, Владивосток
Таможенный пост Морской порт. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились за прошедшие 10 лет, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"За последние 10 лет портовые мощности в регионе фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 миллионов тонн груза в год", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин: Роль Дальнего Востока нужно наращивать в системе международных связей - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин заявил, что роль Дальнего Востока нужно наращивать
07:26
 
Дальний ВостокЭкономикаРоссияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Владимир ПутинВладивосток
 
 
