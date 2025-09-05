Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке появляются предприятия мирового уровня, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
07:22 05.09.2025
На Дальнем Востоке появляются предприятия мирового уровня, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Предприятия мирового уровня создаются на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"На ней (новой индустриальной карте Дальнего Востока – ред.) уже появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня, такие как Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, Удоканская медь Забайкалья, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений, а также судостроительный завод "Звезда" в Приморье, гидрометаллургический комбинат в Хабаровском крае и другие объекты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Предприятия мирового уровня создаются на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На ней (новой индустриальной карте Дальнего Востока – ред.) уже появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня, такие как Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, Удоканская медь Забайкалья, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений, а также судостроительный завод "Звезда" в Приморье, гидрометаллургический комбинат в Хабаровском крае и другие объекты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
