В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных

В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных - РИА Новости, 05.09.2025

В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных

Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской...

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области. "Чеховская городская прокуратура организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице… Совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, чеховская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией.

