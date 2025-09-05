Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 05.09.2025 (обновлено: 12:01 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/prokuratura-2039932675.html
В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных
В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных - РИА Новости, 05.09.2025
В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных
Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:27:00+03:00
2025-09-05T12:01:00+03:00
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039946470_0:329:960:869_1920x0_80_0_0_92d500334d80cb17a89b8e37a1e48eed.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области. "Чеховская городская прокуратура организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице… Совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, чеховская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией.
https://ria.ru/20250704/sud-2027175017.html
чехов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039946470_0:140:960:860_1920x0_80_0_0_8d8f851f757e3a7cab1c1b3187c744b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чехов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных

Прокуратура проверит зоогостиницу в Чехове после жалоб на жестокое обращение

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"Чеховская городская прокуратура организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице… Совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, чеховская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Якутске двух девушек осудили за жестокое обращение с кошкой
4 июля, 13:58
 
ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала