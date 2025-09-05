https://ria.ru/20250905/prokuratura-2039932675.html
В Подмосковье проверят зоогостиницу после жалоб на состояние животных
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области. "Чеховская городская прокуратура организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице… Совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, чеховская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией.
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после информации о жестком обращении с животными в зоогостинице в Чехове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"Чеховская городская прокуратура организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице… Совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, чеховская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией.