"Сила Сибири — 2" один из крупнейших проектов в мире, заявил Путин

2025-09-05T08:42:00+03:00
2025-09-05T08:42:00+03:00
2025-09-05T08:54:00+03:00
сила сибири — 2
экономика
россия
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Сила Сибири 2" - это один из крупнейших энергетических проектов в мире, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это действительно один из крупнейших энергетических проектов в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, говоря о проекте газопровода "Сила Сибири 2".Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
