"Сила Сибири — 2" один из крупнейших проектов в мире, заявил Путин

"Сила Сибири 2" - это один из крупнейших энергетических проектов в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:42:00+03:00

2025-09-05T08:54:00+03:00

сила сибири — 2

экономика

россия

владимир путин

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Сила Сибири 2" - это один из крупнейших энергетических проектов в мире, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это действительно один из крупнейших энергетических проектов в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, говоря о проекте газопровода "Сила Сибири 2".Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

2025

