Путин оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2"

Путин оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2"

Путин оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2"

Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом.

2025-09-05

2025-09-05T08:40:00+03:00

2025-09-05T08:45:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это взаимовыгодный проект", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

2025

