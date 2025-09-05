Путин оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2"

https://ria.ru/20250905/proekt-2039868966.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это взаимовыгодный проект", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
