Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона - РИА Новости, 05.09.2025
12:34 05.09.2025
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края по окончании пленарного заседания ВЭФ. "Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет - уже 1 триллион (рублей - ред.), рост 13%", - сказал Кожемяко на встрече. По его словам, инвестиции в основной капитал в Приморском крае составляют 465 миллиардов рублей, в том числе реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
экономика, приморский край, россия, владивосток, олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона

Президент Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума
Президент Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко.
Президент провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края по окончании пленарного заседания ВЭФ.
"Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет - уже 1 триллион (рублей - ред.), рост 13%", - сказал Кожемяко на встрече.
По его словам, инвестиции в основной капитал в Приморском крае составляют 465 миллиардов рублей, в том числе реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке
09:28
 
