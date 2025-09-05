https://ria.ru/20250905/primore-2039963158.html

Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона

Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона - РИА Новости, 05.09.2025

Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона

Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:34:00+03:00

2025-09-05T12:34:00+03:00

2025-09-05T12:34:00+03:00

экономика

приморский край

россия

владивосток

олег кожемяко

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039916191_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_9c30dea9a87198f1c8b58379839728ff.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края по окончании пленарного заседания ВЭФ. "Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет - уже 1 триллион (рублей - ред.), рост 13%", - сказал Кожемяко на встрече. По его словам, инвестиции в основной капитал в Приморском крае составляют 465 миллиардов рублей, в том числе реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/avialinii-2039886115.html

приморский край

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, приморский край, россия, владивосток, олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет