https://ria.ru/20250905/primore-2039963158.html
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона - РИА Новости, 05.09.2025
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона
Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:34:00+03:00
2025-09-05T12:34:00+03:00
2025-09-05T12:34:00+03:00
экономика
приморский край
россия
владивосток
олег кожемяко
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039916191_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_9c30dea9a87198f1c8b58379839728ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края по окончании пленарного заседания ВЭФ. "Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет - уже 1 триллион (рублей - ред.), рост 13%", - сказал Кожемяко на встрече. По его словам, инвестиции в основной капитал в Приморском крае составляют 465 миллиардов рублей, в том числе реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/avialinii-2039886115.html
приморский край
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039916191_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_675cc3191e61f7e8d19d4ae4aae24dee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приморский край, россия, владивосток, олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Приморский край, Россия, Владивосток, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона
Кожемяко: ВРП Приморского края достиг трлн руб