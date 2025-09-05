https://ria.ru/20250905/pridnestrove-2040025181.html

Приднестровье обвинило Молдавию в развязывании гибридной агрессии

ТИРАСПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Молдавия блокирует переговоры и развязала гибридную агрессию против Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Кишинев на протяжении последних лет избегает контактов на высшем уровне. По вине Молдовы заблокирован международный формат "5+2"... Кишинев развязал гибридную агрессию против Приднестровья уже под прикрытием процесса евроинтеграции, усиливая экономическое давление, расширяя в беспрецедентных масштабах инструментарий для преследования наших граждан", - сказал Игнатьев в ходе международной конференции "Приднестровская государственность: истоки и современность". Глава МИД ПМР также добавил, что Приднестровье всегда выступало за реальный, прочный мир, основанный на соблюдении прав, свобод и интересов людей. Он напомнил, что в прошлом году Тирасполь предложил Кишиневу подписать текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. "Мы слышали от молдавской стороны много заявлений, что они за мир, что они за применение цивилизованных подходов. И ситуация сложная. Понятно, рядом с Приднестровьем идет очень большой и сложный конфликт. Мир нестабилен… Однако за полтора года, которые прошли со времени нашей инициативы, Кишинев не нашел в себе ни мужества, ни ответственности подтвердить свои декларации в конкретном решении", - отметил Игнатьев. Глава МИД ПМР также сообщил, что за 30-летнюю историю переговорного процесса с Молдавией было подписано порядка 180 договоренностей, соглашений. По его словам, подавляющее большинство из этих документов в одностороннем порядке не исполняются Кишиневом. "Мы стремимся к построению адекватных, устойчивых, добрососедских отношений с нашими соседями с Украиной, с Молдовой. Приднестровье никому не угрожает. Приднестровье исключительно миролюбивое государство, но Приднестровье будет защищать свои ценности, свои интересы и будет дальше идти по международному пути обретения полноценной независимости и полноценного признания", - подчеркнул Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

